Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Рада Європейського Союзу 5 березня зняла санкції з двох високопосадовців часів президентства Віктора Януковича і продовжила обмеження проти десятьох осіб.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказано в оприлюдненому Радою ЄС повідомленні.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити ще на один рік до 6 березня 2021 року чинне заморожування активів, спрямоване проти 10 осіб, які були визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України. Обмежувальні заходи щодо двох осіб не продовжені", - зазначено у повідомленні.

Це рішення набуде чинності завтра, 6 березня, після публікації в Офіційному журналі ЄС.

З кого саме зняті обмеження, офіційно не повідомляється. Проте напередодні кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк інформував, що йдеться про експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Санкції проти Віктора Януковича та його оточення були вперше введені в березні 2014 року і відтоді продовжуються на щорічній основі. З часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників через недостатні докази проти них від українського слідства.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєва, ексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.