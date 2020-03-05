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На коронавірус в Україні досліджують ще з десяток випадків

Четвер, 5 березня 2020, 11:37
На коронавірус в Україні досліджують ще з десяток випадків

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив про те, що є підозра на коронавірусу ще близько 10 осіб, але діагноз іще встановлюється.

Джерело: заява Ляшка біля медцентру "Нові Санжари", куди він із президентом приїхав зустріти з обсервації людей, евакуйованих два тижні тому з китайського Уханя  

Пряма мова: "Ми маємо, на жаль, перший випадок реєстрації коронавірусної інфекції в Чернівцях. Хворому надається допомога, його стан стабільний. З усіма контактними (особами) працюють місцеві епідеміологи – вони перебувають під медико-санітарним спостереженням.

У нас досліджується зараз ще близько 10 зразків, у яких за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії.

Лабораторія у нас сертифікована, працює на сертифікованих тестах".

Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, стався спалах нового коронавірусу, який отримав назву Covid 2019. Наприкінці лютого 2020 року цей вірус почали активно виявляти у Європі.  
  • 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом: мешканець Чернівців захворів після подорожі до Італії.
  • Станом на ранок 5 березня у світі Covid 2019 підхопили вже 95 748 осіб (із них 80 411 випадків – на материковій частині Китаю), померли від нього 3 286 людей (із них 2 902 – в епіцентрі епідемії, Хубеї), а одужали 53 423 людини.

Олена Рощенко. УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяздоров'яМОЗ
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