Одеського депутата у справі "Краяна" відправили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий арешт депутата Одеської облради Олега Бабенка, який є підозрюваним у справі заводу "Краян".

Джерело: пресслужба ВАКС.

Дослівно ВАКС: "У четвер, 5 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до депутата Одеської обласної ради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".

Деталі: Бабенка підозрюють у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, та відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Що було раніше: Перед цим ВАКС обрав Бабенку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень. Через те, що застава не була внесена у передбачений законодавством строк, ВАКС обрав інший запобіжний захід.

За іншого підозрюваного у справі заводу "Краян" ексдепутата Олександра Дубового 5 лютого внесли майже 16 мільйонів гривень застави.

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