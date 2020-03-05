Одеського депутата у справі "Краяна" відправили під домашній арешт
Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий арешт депутата Одеської облради Олега Бабенка, який є підозрюваним у справі заводу "Краян".
Джерело: пресслужба ВАКС.
Дослівно ВАКС: "У четвер, 5 березня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до депутата Одеської обласної ради запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".
Деталі: Бабенка підозрюють у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, та відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Що було раніше: Перед цим ВАКС обрав Бабенку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн гривень. Через те, що застава не була внесена у передбачений законодавством строк, ВАКС обрав інший запобіжний захід.
За іншого підозрюваного у справі заводу "Краян" ексдепутата Олександра Дубового 5 лютого внесли майже 16 мільйонів гривень застави.
Читайте також: Справа Труханова: що означає виправдальний вирок меру Одеси
Труханова заштормило. У яких справах НАБУ фігурує мер Одеси
Передісторія:
- 24 січня детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі про розкрадання 92 млн грн бюджету Одеси під час купівлі будівлі заводу "Краян", в якій фігурує і мер міста Геннадій Труханов.
- Йдеться про депутата Одеської облради від БПП Олега Бабенка, колишню помічницю Труханова Олену Попову, екснардепа Олександра Дубового і ексдепутата Кілійської райради Одещини Анатолія Коломійця.
- Дубовий та Бабенко контролювали низку фірм, які стали "прокладками" у перепродажу заводу "Краян" міськраді Одеси.
- Чиновники підозрюються у вчиненні правопорушень за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3. ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) ККУ.