Іонушас про призначення генпрокурором: Ініціатива має бути з боку Зеленського

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Четвер, 5 березня 2020, 21:46

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас підтвердив, що його кандидатура на посаду генпрокурора розглядалась на фракції, але заявив, що рішення має прийняти президент.

Джерело: Іонушас в коментарі Громадському

Пряма мова: "Я не спілкувався з Володимиром Олександровичем (Зеленським – ред.) щодо цього питання (призначення генпрокурором – ред.)"

Деталі: Іонушас не відповів, чи готовий він обійняти цю посаду, оскільки президент не вносив подання на його кандидатуру.

Він наголосив, що відповідно до Конституції, подання вносить президент, а  Верховна Рада чи фракція або підтримують це рішення, або ні.

Він підтвердив, що його кандидатуру розглядали на фракції. При цьому Іонушас заявив, що ініціатором розгляду його кандидатури на фракції був колега по партії, але його імені не назвав. Він уточнив лише, що це був не Олександр Дубінський і не Максим Бужанський.

Що було раніше: 5 березня Рада відправила генпрокурора Руслана Рябошапку у відставку.

Ініціаторами недовіри Рябошапці стали 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

За кілька днів до цього Українська правда дізналася, що президент Зеленський планує звільнити Рябошапку з посади генерального прокурора. При цьому, за даними джерел, новим генпрокурором може стати нардеп із "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Довідково: Іонушас – юрист, 1979 року народження, навчався в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Працював на керівних посадах у декількох юридичних фірмах.

Був довіреною особою Зеленського під час виборів президента у 2019 році.

Теми: Офіс генпрокурора Рябошапка Зеленський Слуга народу


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