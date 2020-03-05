Рада відправила Рябошапку у відставку

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Четвер, 5 березня 2020, 19:47

Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що має наслідком його відставку з посади.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: За відповідну постанову проголосували 263 народні депутати.

Проти недовіри проголосували тільки нардепи фракції "Голос". а "Батьківщина" і "ЄС" утрималися. 

Що цьому передувало: У середу Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра і 15 членів уряду.

Після цього спікер оголосив про скликання ще одного позачергового засідання у четвер о 18:30, на якому буде розглянуте питання недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

У середу комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

Джерела УП повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від "Слуги народу", заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності, Сергія Іонушаса.

Українська правда
Теми: Генпрокуратура Офіс генпрокурора Рябошапка


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