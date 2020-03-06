Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС представили стратегію, що має на меті усунути нерівність між чоловіками та жінками

П'ятниця, 6 березня 2020, 03:23
В ЄС представили стратегію, що має на меті усунути нерівність між чоловіками та жінками

Єврокомісія представила нову стратегію гендерної рівності, яка розрахована на п’ять років і має на меті усунути нерівність між чоловіками та жінками в країнах ЄС.

Джерело: сайті Єврокомісії

Дослівно: "Гендерна рівність є ключовим принципом ЄС, але вона ще не перетворилася на реальність. У бізнесі, у політиці та у суспільстві в цілому ми зможемо повністю використати наш потенціал, якщо будемо реалізовувати всі наші таланти та різноманітність. Використання лише половини населення, половини ідей та половини енергії не є доброю справою. За допомогою нашої Стратегії гендерної рівності ми зможемо досягти більшого та швидшого прогресу у розвитку рівності між чоловіками і жінками".

Деталі: У Єврокомісії зазначають, що попри те, що Європа є глобальним лідером у забезпеченні гендерної рівності, у країнах ЄС все ще присутні такі явища як гендерне насильство, з яким стикалася кожна третя європейська жінка. Попри те, що жінки переважають серед людей з університетською освітою, вони заробляють у середньому на 16% менше за чоловіків, лише 8% керівних посад у великих комерційних компаніях припадає на жінок.

Стратегія гендерної рівності, розрахована на 2020-2025 роки, містить пакет заходів, які будуть здійснюватися протягом наступних п’яти років за всіма напрямками політики Євросоюзу. Очолюватиме цю роботу Єврокомісар з питань рівності Гелена Даллі.

Нагадаємо:

  • В уряді новопризначеного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля є лише одна жінка - міністр соціальної політики Марина Лазебна. Ще 4 крісла міністрів залишаються вакантними. 
  • "У нас чотири вакансії… Тому, в першу чергу, звичайно, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок багато професійних, розумних та відповідальних людей".
  • У 9 скликання Верховної Ради обрались 87 жінок, що складає 20.52% депутатів від фактичної кількості депутатів.

"Українська правда" в Threads

Теми: гендерЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
гендер
Шотландія позиватиметься проти уряду Британії через блокування "гендерного" закону
Орбан заблокував важливу для ЄС угоду щодо міграції через положення про гендерну рівність - ЗМІ
В українській армії почали тестувати жіночу форму і білизну
Останні новини
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
Усі новини...
Реклама: