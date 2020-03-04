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З новим прем'єром у Раді вже стався сексистський конфуз

Середа, 4 березня 2020, 18:30
З новим прем'єром у Раді вже стався сексистський конфуз

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ледве не забув озвучити єдину жінку в своєму списку кандидатів у Кабмін.

Джерело: Шмигаль під час виступу з трибуни парламенту

Деталі: Новий прем'єр перерахував майже усіх своїх кандидатів на міністерства, проте забув про єдину представницю жіночої статі в списку. Коли він закінчив промову, його почали виправляти та викрикували підказки як нардепи, так і президент Володимир Зеленський.

Пряма мова Шмигаля: "Отже, зараз я прокоментую. Міністр соціальної політики, кандидат наук, жінка до вашої уваги – Лазебна Марина Володимирівна. Це початок гендерної експансії у цей уряд. Я батько двох доньок, мене важко звинуватити у сексизмі.

У нас чотири вакансії… Тому, в першу чергу, звичайно, ми сьогодні ведемо перемовини з жінками. І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок багато професійних, розумних та відповідальних людей".

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Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ. 

Українська правда

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Теми: Шмигаль прем'єр
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