США за добу виявили 68 нових хворих COVID-19

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П'ятниця, 6 березня 2020, 06:29

Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3383 людини, 2931 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 98 тисяч. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: В Італії за добу виявили 769 нових хворих, 41 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3858 осіб.

В Іспанії підтверджено 37 нових випадків інфікування. 

В Ірані заявили про 591 нових випадків інфікування коронавірусом.

В США зафіксовано 68 нових випадків зараження COVID-19

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 6284 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу..

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в ПАР та Боснії і Герцоговині

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.  

Теми: коронавірус


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