Шмигаль з міністрами прийшов у Раду

Новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль із міністрами прийшов на засідання Верховної Ради 6 березня.

Джерело: сесійне засідання парламенту

Деталі: Згідно з регламентом, Верховна Рада у п’ятницю має годину запитань до уряду.

Шмигаль з трибуни розповідає про плани нового Кабміну.

Зокрема він зазначив, що уряду потрібно робити 100 кроків назустріч бізнесу, щоб він відчув себе вдома, міг робити свою роботу, створювати робочі місця і платити податки.

Що передувало: 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля та за новий склад уряду.