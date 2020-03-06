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ЄС офіційно зняв санкції з Азарова і Ставицького

П'ятниця, 6 березня 2020, 10:16
ЄС офіційно зняв санкції з Азарова і Ставицького

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького набуло чинності у п'ятницю.

Як повідомляє "Європейська правда", це сталося в результаті публікації в офіційному журналі ЄС рішення, схваленого напередодні.

Як зазначено у повідомленні журналу, з переліку фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, вилучено Миколу Азарова та Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських топ-посадовців.

Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.

Торік ЄС виключив із санкційного списку ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Ще раніше зняв обмеження з колишнього міністра юстиції Олена Лукаш та нардепа Сергія Клюєваексрегіонала Юрія Іванющенка та Віктора Януковича-молодшого у зв’язку з його смертю.

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїАзаровСтавицький
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