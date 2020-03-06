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На коронавірус перевіряють 9 українців

П'ятниця, 6 березня 2020, 11:34
На коронавірус перевіряють 9 українців

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні 9 осіб перевіряють на коронавірус.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають".

Деталі: Зазначається, що станом на ранок 6 березня у світі було зареєстровано 98 тисяч 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3383 закінчились смертю, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали. 

За межами Китаю зафіксовано 17 тисяч 673  випадки у 84 країнах/територіях/регіонах.

В Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

У МОЗ наголосили, що Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. Для цього є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.  

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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