Нардепа ОПЗЖ, який контактував з інфікованим на коронавірус, ізолювали

Нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина, який контактував з інфікованим на коронавірус депутатом Національної асамблеї, ізолювали.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у Facebook, секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі УП, голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних питань Андрій Герус на круглому столі у ВР

Пряма мова Сюмар: "... депутата Волошина таки ізолювали. ... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО".

Деталі: Як уточнила Сюмар у коментарі "Українській правді", в ході засідання ВР з приводу ситуації з Волошиним спікер парламенту зателефонував секретарю РНБО Олексію Данілову, після чого згодом Волошина вивели із зали засідань Верховної Ради.

Пряма мова Данілова: "Не маємо права розповсюджувати інформацію відносно будь-якої особи. У разі виникнення подібних ситуацій, без прив'язки до прізвища, обов'язково беруться аналізи для проведення тестів і людина ізолюється".

Пряма мова Геруса: "Нардеп Волошин, який спілкувався у Франції з інфікованим на коронавірус, пройде відповідний тест і, можливо, перебуватиме на обсервації".

Наразі УП намагається отримати коментар у Волошина.

Що передувало:

Наприкінці лютого депутат від ОПЗЖ Олег Волошин відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

На поточному тижні Волошин був присутній на засіданнях Верховної Ради, де 4 та 5 березня розглядалися питання зміни складу уряду та відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.