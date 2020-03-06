Нардепа ОПЗЖ, який контактував з інфікованим на коронавірус, ізолювали

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П'ятниця, 6 березня 2020, 14:51

Нардепа від ОПЗЖ Олега Волошина, який контактував з інфікованим на коронавірус депутатом Національної асамблеї, ізолювали.

Джерело: нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар у Facebook, секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі УП, голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних питань Андрій Герус на круглому столі у ВР 

Пряма мова Сюмар: "... депутата Волошина таки ізолювали. ... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО". 

Деталі: Як уточнила Сюмар у коментарі "Українській правді", в ході засідання ВР з приводу ситуації з Волошиним спікер парламенту зателефонував секретарю РНБО Олексію Данілову, після чого згодом Волошина вивели із зали засідань Верховної Ради. 

Пряма мова Данілова: "Не маємо права розповсюджувати інформацію відносно будь-якої особи. У разі виникнення подібних ситуацій, без прив'язки до прізвища, обов'язково беруться аналізи для проведення тестів і людина ізолюється". 

Пряма мова Геруса: "Нардеп Волошин, який спілкувався у Франції з інфікованим на коронавірус, пройде відповідний тест і, можливо, перебуватиме на обсервації". 

Наразі УП намагається отримати коментар у Волошина. 

Що передувало: 

Наприкінці лютого депутат від ОПЗЖ Олег Волошин відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, який заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

На поточному тижні Волошин був присутній на засіданнях Верховної Ради, де 4 та 5 березня розглядалися питання зміни складу уряду та відставки генпрокурора Руслана Рябошапки

Українська правда
Теми: коронавірус ОПЗЖ здоров'я Верховна Рада


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