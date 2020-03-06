Українку оштрафували за поширення фейків про коронавірус

Поліція притягнула до відповідальності чернівчанку за поширення неправдивих чуток про новий вірус COVID-19.

Джерело: Нацполіція Чернівецької області

Деталі: 59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка. Люди вимагали, щоб дружину також ізолювали.

За версією поліції, зловмисниця поширювала фейки у ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруги та порушення громадського порядку.

Правоохоронці склали протокол за статтею 173-1 (поширювання неправдивих чуток) Кодексу про адмінпорушення. Санкція статті передбачає штраф 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

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