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Українку оштрафували за поширення фейків про коронавірус

П'ятниця, 6 березня 2020, 19:20
Українку оштрафували за поширення фейків про коронавірус

Поліція притягнула до відповідальності чернівчанку за поширення неправдивих чуток про новий вірус COVID-19.

Джерело: Нацполіція Чернівецької області

Деталі: 59-річна жінка брала участь у зібранні біля будинку в Чернівцях, де проживає сім'я госпіталізованого з підозрою на коронавірус чоловіка. Люди вимагали, щоб дружину також ізолювали.

За версією поліції, зловмисниця поширювала фейки у ЗМІ, що могло призвести до соціальної напруги та порушення громадського порядку.

Правоохоронці склали протокол за статтею 173-1 (поширювання неправдивих чуток) Кодексу про адмінпорушення. Санкція статті передбачає штраф 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Знати більше: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • У МОЗ розповіли, що подружжя повелося дуже коректно, згідно з рекомендаціями лікарів: вони обмежили контакти з близькими, а при перших симптомах застуди чоловік звернувся до медиків. Його госпіталізували в ізольований бокс.Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
  • Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірусштрафи
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