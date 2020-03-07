Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3491 людини, 2959 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 102 тисяч.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: В Італії за добу виявили 778 нових хворих, 49 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3858 осіб.

В Іспанії підтверджено 141 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 1234 нових випадків інфікування коронавірусом.

В США зафіксовано 57 нових випадків зараження COVID-19

В Швеції і Норвегії за добу виявили понад 200 випадків інфікування COVID-19

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 6767 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу..

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Колумбія, Ватикан, Камерун, Сербія, Бутан

Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Нагадаємо: