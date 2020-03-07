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Зеленський про роботу Шмигаля на Ахметова: Олігархи наймають найкращих

Субота, 7 березня 2020, 13:27
Зеленський і Шмигаль
Фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський запевняє, що олігархи не мають впливу на уряд.

Джерело: інтерв’ю Зеленського Bloomberg, записане у п’ятницю ввечері і опубліковане в суботу

Деталі: Видання пише, що Зеленський не переймається через те, що новий прем'єр Денис Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Пряма мова: "Вони (олігархи – ред.) володіють 70% -80% активів у цій країні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов’язаний з кимось із них. І вони наймають найкращих – ми повинні це розуміти".

Деталі: Зеленський також пояснив, що ініціював зміну минулого уряду через ефективність його роботи.

Пряма мова: "Нам потрібно було реагувати на ефективність роботи Кабінету. Коли ви проводите такі глибокі зміни в країні, ви не можете програти. Справа не у ваших особистих рейтингах, не в тому, що вас можуть вигнати з влади, а в тому, що Україна, можливо, більше ніколи не зможе цього зробити".

"Я не планую замінювати жодну людину в країні, яка працює справедливо та ефективно. Але ми домовилися з центральним банком про деякі речі, які вони можуть зробити. Якщо вони нам це дають, це означає, що вони ефективні. Я все ще чекаю".

Що передувало: 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви та проголосувала відставку його уряду.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля та за новий склад уряду.

З січня 2018 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС (Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція "Акціонерного товариства "ДТЕК Західенерго"), що належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийШмигаль АхметовКабінет міністріволігархи
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