Коронавірус: у Чернівецькій області 7 людей госпіталізовано з підозрою на інфікування

У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб.

Джерело: Чернівецька ОДА

Деталі: За повідомленням обладміністрації, 7 березня із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні госпіталізували ще одну людину.

Дослівно: "Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19. Таким чином, усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб".

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