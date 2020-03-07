Коронавірус: у Чернівецькій області 7 людей госпіталізовано з підозрою на інфікування
У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб.
Джерело: Чернівецька ОДА
Деталі: За повідомленням обладміністрації, 7 березня із підозрою на коронавірус до обласної клінічної лікарні госпіталізували ще одну людину.
Дослівно: "Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження COVID-19. Таким чином, усього в області із підозрою на коронавірус госпіталізовано 7 осіб".
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Що передувало:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.
- За даними МОЗ, з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19, отримано 1 позитивний результат.
- Станом на 7 березня дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус та контактних осіб показали негативний результат.