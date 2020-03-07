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Facebook і Instagram заборонили рекламу медичних масок

Субота, 7 березня 2020, 23:34
Facebook і Instagram заборонили рекламу медичних масок

Facebook і Instagram заборонили рекламу медичних масок, щоб не допустити спекуляцій на тлі поширення COVID-19. 

Джерело: глава відділу менеджменту продукції Facebook Роб Летерн, Instagram

Пряма мова: "Ми забороняємо рекламу і комерційні оголошення про продаж медичних масок для обличчя. Ми уважно стежимо за COVID-19 і внесемо необхідні оновлення в нашу політику, якщо побачимо людей, які намагаються використовувати цю надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я. Зміни буде впроваджено в наступні дні"

Крім того, про зміни заявив і Instagram.

Дослівно: "Ми видаляємо дезінформацію, пов'язану з COVID-19, і коли хтось натискає на хештег, пов'язаний з COVID-19, ми показуємо звіти Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ​​Центри з контролю профілактиці захворювань США".

Що було раніше: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.  

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Передісторія: 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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