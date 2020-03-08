У всіх 20 зразках, які досліджували на коронавірус, його не виявили – МОЗ

У всіх 20 зразках матеріалів, які досліджувалися на коронавірус у вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ, не виявили інфекції.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.

У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ досліджено всі 20 доставлених зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Всі результати негативні, коронавірусної інфекції не виявлено".

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