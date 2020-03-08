У всіх 20 зразках, які досліджували на коронавірус, його не виявили – МОЗ
Неділя, 8 березня 2020, 10:29
У всіх 20 зразках матеріалів, які досліджувалися на коронавірус у вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ, не виявили інфекції.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "Станом на ранок 8 березня в Україні зареєстровано 1 випадок COVID-19.
У вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ досліджено всі 20 доставлених зразків матеріалів, в т. ч. 6 відібраних від осіб із підозрою на COVID-19 та 14 від контактних. Всі результати негативні, коронавірусної інфекції не виявлено".
Передісторія:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.
- Станом на 7 березня дослідження 16 з 20 відібраних зразків від осіб з підозрою на коронавірус та контактних осіб показали негативний результат.
Українська правда