Пасажирам Grand Princess дозволять зійти на берег у США
Пасажири лайнера Grand Princess, на якому виявили коронавірус і який стоїть біля узбережжя Північної Каліфорнії, зможуть зійти на берег в порту Окленд.
Джерело: CBS із посиланням на місцевих чиновників
Деталі: Процес висадки займе не менше двох днів.
Спочатку повідомлялося, що судно прибуде в порт в неділю, але потім плани змінилися.
"Корабель прибуде в порт Окленда в понеділок, час поки не визначено", - повідомили представники круїзного агентства.
Всі пасажири будуть перевірені на наявність коронавірусу, перш ніж їм буде дозволено покинути судно.
Відзначається, що жителі Каліфорнії будуть поміщені до медустанови на карантин у цьому штаті, некаліфорнійців помістять в установи в інших штатах. Екіпаж буде проходити карантин на борту лайнера.
Що передувало: 7 березня віцепрезидент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера "Grand Princess", який стоїть біля узбережжя США.
За даними МЗС України, на борту лайнера перебуває 49 громадян України.