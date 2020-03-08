Пасажирам Grand Princess дозволять зійти на берег у США

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Неділя, 8 березня 2020, 15:44

Пасажири лайнера Grand Princess, на якому виявили коронавірус і який стоїть біля узбережжя Північної Каліфорнії, зможуть зійти на берег в порту Окленд.

Джерело: CBS із посиланням на місцевих чиновників

Деталі: Процес висадки займе не менше двох днів.

Спочатку повідомлялося, що судно прибуде в порт в неділю, але потім плани змінилися.

"Корабель прибуде в порт Окленда в понеділок, час поки не визначено", - повідомили представники круїзного агентства.

Всі пасажири будуть перевірені на наявність коронавірусу, перш ніж їм буде дозволено покинути судно.

Відзначається, що жителі Каліфорнії будуть поміщені до медустанови на карантин у цьому штаті, некаліфорнійців помістять в установи в інших штатах. Екіпаж буде проходити карантин на борту лайнера.

Що передувало: 7 березня віцепрезидент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера "Grand Princess", який стоїть біля узбережжя США.

За даними МЗС України, на борту лайнера перебуває 49 громадян України.

Українська правда
Теми: коронавірус США кораблі


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