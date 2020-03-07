На лайнері Grand Princess виявили коронавірус
Субота, 7 березня 2020, 02:47
Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США.
Джерело: CNN
Пряма мова: "У 21 людини з тих, хто був протестований на коронавірус, був позитивний результат".
Деталі: Всього на лайнері знаходяться 2500 пасажирів. Лайнер ізолювали біля берегів Каліфорнії для перевірки на коронавірус.
Нагадаємо:
- 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
- На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
- Пізніше фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них 4 – громадяни України.
- 19 лютого перші пасажири висадилисяз лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.