На лайнері Grand Princess виявили коронавірус

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США.

Джерело: CNN

Пряма мова: "У 21 людини з тих, хто був протестований на коронавірус, був позитивний результат".

Деталі: Всього на лайнері знаходяться 2500 пасажирів. Лайнер ізолювали біля берегів Каліфорнії для перевірки на коронавірус.

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