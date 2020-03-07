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На лайнері Grand Princess виявили коронавірус

Субота, 7 березня 2020, 02:47
На лайнері Grand Princess виявили коронавірус

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США.

Джерело: CNN

Пряма мова: "У 21 людини з тих, хто був протестований на коронавірус, був позитивний результат".

Деталі: Всього на лайнері знаходяться 2500 пасажирів. Лайнер ізолювали біля берегів Каліфорнії для перевірки на коронавірус.

Нагадаємо:

  • 5 лютого стало відомо про спалах нового коронавірусу (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн.
  • На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • Пізніше фахівці виявили на круїзному лайнері 135 осіб, які заразилися новим коронавірусом 2019-nCoV, із них 4 – громадяни України.
  • 19 лютого перші пасажири висадилисяз лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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