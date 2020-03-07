На лайнері Grand Princess, де виявили коронавірус, 49 українців

На борту лайнера "Grand Princess", який ізольовано біля берегів Каліфорнії (США) через спалах коронавірусу, перебуває 49 громадян України.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УП

Дослівно: "За інформацію Державного Департаменту США, на борту круїзного лайнера "Grand Princess" перебуває 49 громадян України. Наразі Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує інформацію щодо можливої наявності серед інфікованих осіб громадян України".

Деталі: Погорельцев зазначив, що на даний час лайнер "Grand Princess" перебуває на рейді біля берегів Північної Каліфорнії. На борту судна 3500 осіб, громадяни 54 країн світу (1100 членів екіпажу, 2400 пасажирів).

Компетентними органами штату Каліфорнія було прийнято рішення щодо перевірки пасажирів лайнера на наявність ознак коронавірусної пневмонії через перший летальний випадок, оскільки померла особа відпочивала у лютому місяці на цьому судні.

Місцевою владою було прийнято рішення щодо тимчасової заборони на вхід до гавані Сан-Франциско вказаного судна. Гелікоптерами берегової охорони США на борт лайнера було доставлено тести на Covid-2019 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції.

В залежності від результатів тестів буде ухвалено відповідне рішення щодо карантинування частини пасажирів або всього судна.

Що передувало: 7 березня віцепрезидент США Майк Пенс повідомив, що Covid-2019 діагностований у 21 пасажира лайнера "Grand Princess", який стоїть біля узбережжя США.

Передісторія: