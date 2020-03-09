На всіх континентах від COVID-19 вилікувалися 62 000 людей

Кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 110 тисяч, вилікувалися майже 62 000 людей

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: В Італії за добу виявили 1492 нових хворих, 133 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 7375 осіб.

В Іспанії підтверджено 173 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 743 нових випадків інфікування коронавірусом.

В США зафіксовано 120 нових випадків зараження COVID-19.

В Франції за добу виявили понад 150 випадків інфікування COVID-19.

У Китаї за добу зареєстровано менше 50 нових хворих.

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