На всіх континентах від COVID-19 вилікувалися 62 000 людей
Кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 110 тисяч, вилікувалися майже 62 000 людей
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: В Італії за добу виявили 1492 нових хворих, 133 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 7375 осіб.
В Іспанії підтверджено 173 нових випадків інфікування.
В Ірані заявили про 743 нових випадків інфікування коронавірусом.
В США зафіксовано 120 нових випадків зараження COVID-19.
В Франції за добу виявили понад 150 випадків інфікування COVID-19.
У Китаї за добу зареєстровано менше 50 нових хворих.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом.