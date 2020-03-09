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На всіх континентах від COVID-19 вилікувалися 62 000 людей

Понеділок, 9 березня 2020, 05:35
На всіх континентах від COVID-19 вилікувалися 62 000 людей

Кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 110 тисяч, вилікувалися майже 62 000 людей

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: В Італії за добу виявили 1492 нових хворих, 133 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 7375 осіб.

В Іспанії підтверджено 173 нових випадків інфікування. 

В Ірані заявили про 743 нових випадків інфікування коронавірусом.

В США зафіксовано 120 нових випадків зараження COVID-19.

В Франції за добу виявили понад 150 випадків інфікування COVID-19.

У Китаї за добу зареєстровано менше 50 нових хворих.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Албанії та Бангладеш

Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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