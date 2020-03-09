COVID-19: Українцям радять утриматися від поїздок і бути пильними

5314 переглядів
Понеділок, 9 березня 2020, 12:00

Громадянам України рекомендовано тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених коронавірусом COVID-19. 

Джерело: пресцентр МЗС України 

Дослівно: "Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів".

"Також громадянам слід повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України і зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ", слідкувати за рекомендаціями по ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС України та вебресурс Tripadvisor". 

Деталі: У випадку надзвичайної ситуації, виникненні загрози життю і здоров’ю громадянам України рекомендовано звертатися до найближчої дипломатичної установи України: довідкова інформація – на сайті МЗС України, цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38-044-238-16-57, електронна пошта

Також необхідно дотримуватися рекомендацій ВООЗ  та органів охорони здоров’я України. 

Українська правда
Теми: коронавірус здоров'я МОЗ туристи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На всіх континентах від COVID-19 вилікувалися 62 000 людей 9 березня 2020, 06:35
Коронавірус: МЗС підготувало рекомендації для українців 9 березня 2020, 05:01
Кокаїн як захист від COVID-19: ВООЗ розповіла про міфи довкола нового коронавірусу 9 березня 2020, 04:22
Усі новини
Головні новини
На судове засідання по MH17 не прийшов жоден з підозрюваних
Ціни на нафту обвалились на 30%: найбільше падіння з 1991 року
Суд у справі MH17: в МЗС назвали склад делегації від України і розповіли деталі 
ООС: один військовий загинув, п'ятеро отримали поранення та один – бойове ураження
Усі новини
інтерв'ю

Директорка "Міс Україна Всесвіт": Наше суспільство ще не готове до нових стандартів краси

ted

Як відрізняти фейк-новини та шукати істину

тест

Що варто, а що ні дарувати на 8 березня?