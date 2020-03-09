COVID-19: Українцям радять утриматися від поїздок і бути пильними

Громадянам України рекомендовано тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених коронавірусом COVID-19.

Джерело: пресцентр МЗС України

Дослівно: "Співвітчизникам, які продовжують перебувати за кордоном у країнах, де зареєстровано випадки інфікування громадян COVID-19, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися та виконувати вимоги місцевих органів влади, уникати відвідання уражених вірусом регіонів".

"Також громадянам слід повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої дипломатичної установи України і зареєструватися на вебресурсі "ДРУГ", слідкувати за рекомендаціями по ситуації в окремих країнах, які розміщені на сайті МЗС України та вебресурс Tripadvisor".

Деталі: У випадку надзвичайної ситуації, виникненні загрози життю і здоров’ю громадянам України рекомендовано звертатися до найближчої дипломатичної установи України: довідкова інформація – на сайті МЗС України, цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38-044-238-16-57, електронна пошта.

Також необхідно дотримуватися рекомендацій ВООЗ та органів охорони здоров’я України.