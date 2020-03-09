Підозрюваний у справі MH17 не боїться суду, розкішно живе в РФ і відпочиває у Криму

Росіянин Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), підозрюваний у справі MH17, не боїться судового процесу в Нідерландах, який стартував у понеділок, та веде розкішний спосіб життя в Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації нідерландського видання AD.

Сергій Дубинський, голова розвідки "ДНР" і ветеран ГРУ РФ, на думку обвинувачення, є організатором бойового застосування установки БУК, із якої було збито авіалайнер.

Відповідаючи на запитання видання, чи відчуває занепокоєння у зв'язку з початком судового процесу, Дубинський сказав, що йому від нього "ні тепло, ні холодно".

"Я знаю, що не можу бути виданий як громадянин Росії. Це гарантує російська Конституції. Вона захищає мене", - сказав він у коментарі виданню телефоном.

За даними AD, нині Дубинський, будучи одним з головних підозрюваних у справі MH17, живе в гарному будинку в Ростові-на-Дону з розкішними меблями, каміном, великим акваріумом на кухні і млином в саду. А торік у жовтні в мережі циркулювало відео, на якому Дубинський разом з іншими колишніми бойовиками "ДНР" відпочивав на човні біля узбережжя Криму.

Дубинський заперечує, що несе відповідальність за збиття Боїнга. Він каже, що всі телефонні розмови за його участі, оприлюднені СБУ, були відредаговані.

"Це був або український БУК, або реактивний літак, або винищувач. Як тільки чорні ящики були знайдені, ми їх відкрито передали... Все, що я знаю, це те, що ніхто не дав нам БУК", - каже колишній бойовик.

Він стверджує, що не приїде на суд у Нідерланди, оскільки ніхто з підозрюваних "немає нічого спільного зі збиттям MH17".

Як повідомлялось, на судове засідання по MH17 у понеділок не прийшов жоден з підозрюваних, але один з них найняв команду адвокатів.

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