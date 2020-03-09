COVID-19 відступає: через зменшення кількості інфікованих в Ухані закрили 11 із 14 лікарень
Через зменшення кількості інфікованих коронавірусом в епіцентрі поширення коронавірусу - місті Ухань - закрили 11 з 14 лікарень, які побудували спеціально для пацієнтів з COVID-19.
Джерело: Hromadske з посиланням на державний телеканал CCTV
Деталі: Більшість пацієнтів із цих тимчасових лікарень одужали, їх виписали. Тих, хто потребує подальшого лікування перевели в інші лікарні.
В Ухані є ще 3 тимчасових госпіталя, де перебувають 100 пацієнтів.
Спеціально побудовані лікарні для інфікованих коронавірусом почали відкривати в Ухані з 5 лютого.
У таких медзакладах лікували понад 12 тисяч людей.
Що передувало:
Ухань, де проживає 11 мільйонів людей, закрили на карантин 23 січня. У місті не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт та громадські заклади.
24 лютого Китай дозволив здоровим людям, які не мають симптомів інфікування коронавірусом, виїжджати з Уханя, якщо у них є поважні причини. Місто залишається ізольованим.
Станом на 9 березня кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом на всіх континентах перевищила 110 тисяч, вилікувалися майже 62 тис. людей
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