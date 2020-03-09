Шмигаль затвердив новий план профілактики і боротьби з коронавірусом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

Джерело: урядовий портал за підсумками засідання антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу.

Деталі: За дорученням глави уряду, керівники відповідних відомств мають переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби.

До 11 березня має бути визначено обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Також до 11 березня МОЗ та Мінфін мають подати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами МОЗ виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Дослівно: "Прем’єр-міністр доручив подати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту та з’ясувати, чи здатні вони забезпечити попит населення та медзакладів на індивідуальні засоби захисту".

Керівник АМКУ має забезпечити виконання закону про економічну конкуренцію і захист прав пацієнтів під час роздрібної торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров’я наказано розробити комунікаційний план по визначенню алгоритмів дій, якщо будуть виникати випадки коронавірусу і довести його до відома місцевих органів владі, а також відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Медпрацівникам або/та працівникам Держприкордонслужби доручено передбачити огляд всіх осіб, що прибувають в Україну з-за кордону та через контрольні пункти в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

У пунктах пропуску доручено забезпечити чергування реанімаційних і медавтомобілей".