У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

У Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок захворювання.

Джерело: Чернівецька ОДА у понеділок

Деталі: У повідомленні зазначається, що пацієнта госпіталізували 9 березня, він має ознаки інфекційного захворювання. Водночас країна, з якої він повернувся, не називається.

Раніше результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

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