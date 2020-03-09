У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус
У Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок захворювання.
Джерело: Чернівецька ОДА у понеділок
Деталі: У повідомленні зазначається, що пацієнта госпіталізували 9 березня, він має ознаки інфекційного захворювання. Водночас країна, з якої він повернувся, не називається.
Раніше результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб.
На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.
Передісторія:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.
- 8 березня у МОЗ повідомили, що у всіх 20 зразках матеріалів, які досліджувалися на коронавірус у вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ, не виявили інфекції.