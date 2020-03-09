У Чернівцях госпіталізували ще одного чоловіка з підозрою на коронавірус

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Понеділок, 9 березня 2020, 17:30

У Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок захворювання.

Джерело: Чернівецька ОДА у понеділок

Деталі: У повідомленні зазначається, що пацієнта госпіталізували 9 березня, він має ознаки інфекційного захворювання. Водночас країна, з якої він повернувся, не називається.

Раніше результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, виявилися негативними. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

Передісторія: 

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 
  • 8 березня у МОЗ повідомили, що у всіх 20 зразках матеріалів, які досліджувалися на коронавірус у вірусологічній референс лабораторії ЦГЗ, не виявили інфекції.

Теми: коронавірус Чернівецька область


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