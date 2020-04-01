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Росіян заганяють на карантин сиреною

Середа, 1 квітня 2020, 09:15
Росіян заганяють на карантин сиреною

У Новосибірську з 1 квітня раз на годину вмикають сирену, щоб нагадувати людям про необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Джерело: "Новая газета", NGS.ru з посиланням на ГУ МНС Росії по Новосибірській області

Дослівно МНС: "Для забезпечення благополучної санітарно-епідеміологічної ситуації за розпорядженням губернатора ми нагадуємо про це жителям".

Деталі: Відзначається, що сигнал сирени і попередження залишатися вдома почали вмикати з 9 години ранку.

У МНС додали, що поки сирени будуть звучати щогодини c 9 до 21, але, можливо, щось зміниться. Система оповіщення буде діяти до 5 квітня.

Що було раніше: 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

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Передісторія: 

  • Станом на 1 квітня у всьому світі було зареєстровано 856 996 випадків зараження коронавірусом: 177 917 осіб одужали та 42 091 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою. В Росії зафіксовано 2 337 заражень і 17 смертей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірускарантин
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