Росіян заганяють на карантин сиреною

У Новосибірську з 1 квітня раз на годину вмикають сирену, щоб нагадувати людям про необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Джерело: "Новая газета", NGS.ru з посиланням на ГУ МНС Росії по Новосибірській області

Дослівно МНС: "Для забезпечення благополучної санітарно-епідеміологічної ситуації за розпорядженням губернатора ми нагадуємо про це жителям".

В Новосибирске с 1 апреля раз в час включают сирену, чтобы «напоминать о соблюдении режима самоизоляции».



Видео: Дарья Шумских pic.twitter.com/QOwSFq5eiv — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 1, 2020

Деталі: Відзначається, що сигнал сирени і попередження залишатися вдома почали вмикати з 9 години ранку.

У МНС додали, що поки сирени будуть звучати щогодини c 9 до 21, але, можливо, щось зміниться. Система оповіщення буде діяти до 5 квітня.

Що було раніше: 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

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