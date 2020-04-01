Росіян заганяють на карантин сиреною

8409 переглядів
Середа, 1 квітня 2020, 09:15

У Новосибірську з 1 квітня раз на годину вмикають сирену, щоб нагадувати людям про необхідність дотримання режиму самоізоляції.

Джерело: "Новая газета", NGS.ru з посиланням на ГУ МНС Росії по Новосибірській області

Дослівно МНС: "Для забезпечення благополучної санітарно-епідеміологічної ситуації за розпорядженням губернатора ми нагадуємо про це жителям".

Деталі: Відзначається, що сигнал сирени і попередження залишатися вдома почали вмикати з 9 години ранку.

У МНС додали, що поки сирени будуть звучати щогодини c 9 до 21, але, можливо, щось зміниться. Система оповіщення буде діяти до 5 квітня.

Що було раніше: 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • 1 квітня у всьому світі було зареєстровано 856 996 випадків зараження коронавірусом: 177 917 осіб одужали та 42 091 людина померла від ускладнень, спричинених хворобою. В Росії зафіксовано 2 337 заражень і 17 смертей.

Теми: Росія коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
МЗС Росії про розширення НАТО: Це не допоможе у боротьбі з коронавірусом 1 квітня 2020, 08:13
Жителів Москви зобов'яжуть отримувати дозвіл на кожен вихід з дому 31 березня 2020, 14:35
У Росії за добу 500 випадків коронавірусу 31 березня 2020, 12:11
Усі новини
Головні новини
Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч
Трамп про карантин: "Це питання життя і смерті"
Після публікації "плівок Єрмака" відкрито вже 5 справ: лише одна – за корупцію
В Україні зафіксували 645 заражень на коронавірус
Усі новини
Медицина

Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19

безпека

Чи треба збривати бороду в час коронавірусу