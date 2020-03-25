Путін відправив росіян на тиждень додому

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Середа, 25 березня 2020, 15:41

Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочим тиждень з 30 березня до 5 квітня, щоб попередити поширення коронавірусу.

Джерело: звернення Путіна до росіян 25 березня

Пряма мова: "Зараз вкрай важливо запобігти загрозі швидкого поширення хвороби, тому оголошую наступний тиждень неробочим зі збереженням заробітної плати.

Тобто вихідні дні триватимуть з суботи 28 березня до неділі 5 квітня. Довгі вихідні передбачені, щоб знизити швидкість розповсюдження хвороби".

Деталі: Путін додав, що всі структури життєзабезпечення – медичні установи, аптеки, магазини, банки, транспорт і органи влади всіх рівнів – продовжать свою роботу.

Він закликав громадян не покладатися на "наше російське авось пронесе" і дотримуватися всіх рекомендацій, проявити дисципліну і відповідальність, зазначивши, що "найбезпечніше зараз побути вдома".

Що було раніше: 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію у зв'язку з поширенням у світі коронавируса Covid-19. 

Усі країни почали вводити жорсткі карантинні заходи – аж до закриття різних закладів, зупинки транспорту і обмеження перебування на вулиці. В Україні також запровадили карантин. Спершу до 3 квітня. 25 березня карантин продовжили до 24 квітня. 

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Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня у всьому світі зареєстровано 421 792 випадки зараження коронавірусом. 107 762 осіб одужали, 18 883 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
  • Станом на 25 березня в Україні було зафіксовано 113 випадків хвороби COVID 19 у 13 областях та місті Київ, чотири випадки летальних.

Ірина Балачук, УП
Теми: Путін коронавірус Росія карантин


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