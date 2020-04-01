У світі вже понад 850 тисяч діагностованих випадків коронавірусу
30 березня у всьому світі було зареєстровано 716 100 випадки зараження коронавірусом, 1 квітня їх кількість збільшилась до 856 996.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У світі з 856 996 випадків захворювання 177 917 осіб одужала та 42 091 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі у США зафіксували 187 919 випадки зараження, в Італії – 105 792, в Іспанії – 95 924, у Китаї – 82 278, Німеччині – 71 808, Франції – 52 826, Ірані – 44 605.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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