У світі вже понад 850 тисяч діагностованих випадків коронавірусу

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Середа, 1 квітня 2020, 02:53

30 березня у всьому світі було зареєстровано 716 100 випадки зараження коронавірусом, 1 квітня їх кількість збільшилась до 856 996.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 856 996 випадків захворювання 177 917 осіб одужала та 42 091 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Наразі у США зафіксували 187 919 випадки зараження, в Італії – 105 792, в Іспанії – 95 924, у Китаї – 82 278, Німеччині – 71 808, Франції – 52 826, Ірані – 44 605.

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Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22 годину 31 березня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
  • 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
  • Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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Теми: коронавірус


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