Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді зареєстрували уже 7 постанов про скасування ринку землі

Середа, 1 квітня 2020, 12:08
У Раді зареєстрували уже 7 постанов про скасування ринку землі

У Верховній Раді зареєстрували сім проєктів постанов про скасування рішення парламенту про відкриття ринку землі.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Наразі 5 із 7 постанов зареєстрували нардепи від всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Авторами двох постанов стали позафракційні нардепи Антон Поляков (раніше виключений із фракції "Слуга народу") та Оксана Савчук. 

Савчук і Поляков вважають, що під час ухвалення парламентом зазначеного рішення було допущено порушення ряду вимог Конституції України та регламенту Верховної Ради щодо процедури прийняття парламентом законів.вважає, що розгляд цього проекту закону відбувався із порушенням процедури розгляду законопроектів у другому читанні.

Супровідні документи до проектів постанов авторства нардепів "Батьківщини" поки відсутні.

Чому це важливо: Таким чином парламентарі заблокували подальше підписання ухваленого законопроєкту.

Голова Верховної Ради зможе підписати законопроєкт лише тоді, коли депутати розглянуть всі проєкти постанов щодо його скасування і відхилять їх.

Що передувало: 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

Знати більше: Зеленський vs Коломойський: битва за МВФ, в якій загинула монобільшість

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: