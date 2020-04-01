Кабінет міністрів може запровадити жорсткіші обмеження на час карантину – зокрема, щодо прогулянки у парках та перебування на самоізоляції людей старше 60 років.

Джерело: засідання Кабінету міністрів, постанова про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня №211, якою на території України запроваджено карантин та обмежувальні протиепідеміологічні заходи

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Що передбачається. Запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань – домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 60 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку. Забезпечити зупинення громадського транспорту.

Разом із цим, уточнюється перелік випадків, коли не застосовуються заборони, передбачені карантинними заходами.

Постанову готували терміново – вчора ввечері на виконання, в тому числі, й доручення президента. Опрацьовуємо зараз з усіма зацікавленими органами (їх). Більшість уже ми погодили… Є велике прохання, щоб не гаяти час, прийняти з доопрацюванням протягом одного дня".

Коментар уповноваженої з прав людини Людмили Денісової: "Я тільки що ознайомилася з даним проєктом постанови. У мене є деякі зауваження. Ми відпрацюємо за добу і з міністром охорони здоров’я, і з і віцепрем’єром, який опікується інформатизацією, для того, щоб виписати цю постанову (так), щоб не порушувати права людини",

Пряма мова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Дійсно, я дуже уважено прошу ставитися до цієї постанови, тому що вона містить важливі норми і додаткові обмеження. Важливо, щоб вони були юридично коректними і правильно виписаними.

Тому беремо добу на доопрацювання. За потреби завтра у нас буде позачергове засідання можливість провести – і давайте зараз тоді її (постанову) допрацьовуємо".

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