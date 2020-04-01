Кабінет міністрів підтримав і впродовж доби допрацює постанову про запровадження жорсткіших обмежень на час карантину – зокрема, щодо прогулянок у парках та перебування на самоізоляції людей старше 60 років.

Джерело: засідання Кабінету міністрів, постанова про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 11 березня №211, якою на території України запроваджено карантин та обмежувальні протиепідеміологічні заходи

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Що передбачається. Запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань – домашня ізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 60 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку. Забезпечити зупинення громадського транспорту.

Разом із цим, уточнюється перелік випадків, коли не застосовуються заборони, передбачені карантинними заходами.

Постанову готували терміново – вчора ввечері на виконання, в тому числі, й доручення президента. Опрацьовуємо зараз з усіма зацікавленими органами (їх). Більшість уже ми погодили… Є велике прохання, щоб не гаяти час, прийняти з доопрацюванням протягом одного дня".

Коментар уповноваженої з прав людини Людмили Денісової: "Я тільки що ознайомилася з даним проєктом постанови. У мене є деякі зауваження. Ми відпрацюємо за добу і з міністром охорони здоров’я, і з і віцепрем’єром, який опікується інформатизацією, для того, щоб виписати цю постанову (так), щоб не порушувати права людини",

Пряма мова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Дійсно, я дуже уважено прошу ставитися до цієї постанови, тому що вона містить важливі норми і додаткові обмеження. Важливо, щоб вони були юридично коректними і правильно виписаними.

Тому беремо добу на доопрацювання. За потреби завтра у нас буде позачергове засідання можливість провести – і давайте зараз тоді її (постанову) допрацьовуємо".

Деталі: Члени уряду підтримали проєкт постанови, але з умовою доопрацювання його впродовж доби та врахування пропозицій і технічних правок.

Перед цим міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов попросив у постанові врахувати пропозиції комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Пряма мова міністра Кабміну: "Ми зараз максимально йдемо назустріч людям, які обираються добровільну самоізоляцію, даємо можливість їм уникнути різноманітних пень, даємо додаткові виплати – і я б попросив врахувати можливість того, що якщо люди будуть порушувати режим самоізоляції – щоб ми мали можливість скасувати ці пільги і бонуси, і в разі укладання адмінпротоколів – щоб ми могли ці речі врахувати" .

Від УП: На нараді у президента Володимира Зеленського обговорювали можливість режиму "всі в масках" з 6 по 24 квітня.

Згодом Кабмін оприлюднив повніший перелік нових обмежень: на час карантину заборонено перебувати без медичної маски у громадських місцях, ходити вулицями більше, ніж двом (за винятком супроводу дітей), відвідувати парки та сквери (за винятком вигулу собак), відвідувати спортивні й дитячі майданчики, проводити масові (більше 10 людей) заходи.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині