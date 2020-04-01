Карантин: Кабмін опублікував список нових заборон

Кабінет міністрів 1 квітня вирішив запровадити в Україні більш жорсткі заходи безпеки на період карантину до 24 квітня 2020 року.

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: Під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, серед внесених нових змін діятиме заборона на:

перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Деталі: У КМУ зазначили, що деякі обмежувальні заходи вже введені в дію місцевою владою.

Відзначимо, що на засіданні 1 квітня урядовці підтримали проєкт постанови, але з умовою доопрацювання впродовж доби та з урахуванням усіх юридичних і технічних правок та пропозицій омбудсмена Людмили Денісової.

Крім того на нараді 1 квітня у президента Володимира Зеленського обговорювали можливість режиму "всі в масках" з 6 по 24 квітня.

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