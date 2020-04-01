У Зеленського подумують посилити карантин до режиму "всі в масках"

На нараді у президента Володимира Зеленського обговорювали можливість режиму "всі в масках" з 6 по 24 квітня, оскільки на Великдень очікується пік захворюваності.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "На нараді було розглянуто можливість упровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус".

Деталі: Зазначається, що для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають.