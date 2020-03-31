Прикордонники очікують, що на Великдень додому з’їдуться 200 тис. українців

Прикордонники прогнозують, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.

Джерело: повідомлення голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко в ефірі телеканалу 1+1, яке передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Всіма напрямками, доступними для громадян України, вже повернулися із-за кордону близько 160 тисяч громадян. За інформацією МЗС України, на даний момент близько 17 тисяч українців заявили про те, що мають намір повернутись на територію України. Звичайно, це не всі громадяни. Ми очікуємо, що напередодні Великодня може повернутись близько 200 тисяч наших громадян".

Деталі: Стосовно черг на польському кордоні Дейнеко зауважив, що проблема полягала не в прикордонниках України, а у тому що черги накопичувались на польському боці. У найбільш активний день - 27 березня – на вхід в Україну з Польщі було 22 тисячі громадян.

Зазвичай цей показник складає близько 4 тисяч осіб на добу. На даний момент українці, які перетинають держкордон у пішому порядку, відсутні.

Християни східного обряду Великдень цього року святкують 19 квітня.

Нагадаємо:

За даними МЗС, станом на 21:00 30 березня бажання повернутися в Україну після закриття кордонів через коронавірус виявили 11 015 громадян.