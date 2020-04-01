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У Білорусі нардепів на карантин не посадять: сесія за планом

Середа, 1 квітня 2020, 15:54
У Білорусі нардепів на карантин не посадять: сесія за планом

Весняна сесія білоруського парламенту сьомого скликання відкриється за планом - 2 квітня.

Джерело: Белта, білоруська служба "Радіо Свободи"

Деталі: Депутати Палати представників розглянуть ратифікацію угод про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Всього до порядку денного засідання четвер включено вісім питань.

При цьому робота журналістів на відкритті першого засідання Палати представників буде обмежена.

Вони не зможуть бути присутніми в Овальному залі, де обговорюються і голосуються законопроекти, а також у фойє перед Овальним залом, де зазвичай проводяться інтерв'ю з офіційними особами та депутатами.

Серед причин такого рішення називають, в тому числі, епідеміологічну ситуацію в країні.

Робота ЗМІ буде обмежена прес-центром.

Передісторія:

  • На даний момент, за офіційними повідомлення влади, у Білорусі 157 осіб перебувають під наглядом лікарів з підтвердженим коронавірусом, 2 випадки - смертельні (перша смерть зафіксована 31 березня, друга - 1 квітня).
  • Президент країни Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 - це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
  • Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня. При цьому ще й планує відвідати парад у Москві.

Теми: Білорусь
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