Лукашенко думає, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь, і планує парад

Білорусь продовжить готуватися до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Джерело: президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує білоруське державне інформагентство БелТА

Деталі: За словами Лукашенка, підготовка в країні триває і ніякі заплановані заходи не скасовуються.

Поряд з цим президент торкнувся теми поїздки на парад, який запланований в Москві на Красній площі: туди він теж має намір поїхати.

Пряма мова: "У мене одна проблема: у нас точно такі ж заходи і ось ми думаємо, як зробити так, щоб я зміг побувати там. Але я не знаю, виходячи з того, що у них відбувається і цей психоз їх охопив (в зв'язку з коронавірусом) чи будуть вони проводити ці заходи. Ми поки нічого не скасовуємо, у нас будуть всі заплановані заходи".

Деталі: На думку Лукашенка, "Господь повинен оберігати Білорусь від коронавірусу", адже країна вже багато населення втратила у Другій світовій війні, яку в Білорусі шанують як Велику вітчизняному війну.

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