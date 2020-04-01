На тлі чуток, що дружина президента за кордоном, вона знялась у шкільному відеоуроці

На тлі чуток у соцмережах та у деяких ЗМІ, що дружина президента Олена Зеленська під час епідемії виїхала за кордон, вона взяла участь у зйомках уроку з української мови для учнів п’ятих класів в рамках національного проєкту дистанційного навчання на період карантину.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося "Всеукраїнську школу онлайн" та продовжуємо залишатися вдома з користю".

Деталі: Під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням стежити за розкладом та заохочувати своїх дітей долучатися до пізнавальних ефірів.

Що було раніше: З 29 березня серед користувачів у соціальних мережах поширювалось повідомлення, що президент Зеленський нібито вивіз дружину з дітьми до Швеції.

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