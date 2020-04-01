На тлі чуток, що дружина президента за кордоном, вона знялась у шкільному відеоуроці
На тлі чуток у соцмережах та у деяких ЗМІ, що дружина президента Олена Зеленська під час епідемії виїхала за кордон, вона взяла участь у зйомках уроку з української мови для учнів п’ятих класів в рамках національного проєкту дистанційного навчання на період карантину.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Пряма мова Зеленської: "Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося "Всеукраїнську школу онлайн" та продовжуємо залишатися вдома з користю".
Деталі: Під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням стежити за розкладом та заохочувати своїх дітей долучатися до пізнавальних ефірів.
Що було раніше: З 29 березня серед користувачів у соціальних мережах поширювалось повідомлення, що президент Зеленський нібито вивіз дружину з дітьми до Швеції.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський ініціював проект "Всеукраїнська школа онлайн", який має на меті забезпечення дистанційного навчання для учнів середніх та старших класів на всій території країни.
- За задумом, учні з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
- Проєкт буде запущено 6 квітня. Щоранку з понеділка до п'ятниці відеоуроки транслюватимуть 11 українських телеканалів. Записи також можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.