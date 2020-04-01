Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На тлі чуток, що дружина президента за кордоном, вона знялась у шкільному відеоуроці

Середа, 1 квітня 2020, 18:27
На тлі чуток, що дружина президента за кордоном, вона знялась у шкільному відеоуроці

На тлі чуток у соцмережах та у деяких ЗМІ, що дружина президента Олена Зеленська під час епідемії виїхала за кордон, вона взяла участь у зйомках уроку з української мови для учнів п’ятих класів в рамках національного проєкту дистанційного навчання на період карантину.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося "Всеукраїнську школу онлайн" та продовжуємо залишатися вдома з користю".

Деталі: Під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням стежити за розкладом та заохочувати своїх дітей долучатися до пізнавальних ефірів.

 

Що було раніше: З 29 березня серед користувачів у соціальних мережах поширювалось повідомлення, що президент Зеленський нібито вивіз дружину з дітьми до Швеції.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський ініціював проект "Всеукраїнська школа онлайн", який має на меті забезпечення дистанційного навчання для учнів середніх та старших класів на всій території країни.
  • За задумом, учні з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
  • Проєкт буде запущено 6 квітня. Щоранку з понеділка до п'ятниці відеоуроки транслюватимуть 11 українських телеканалів. Записи також можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийосвітакарантинтелебаченнядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський подякував воїнам за активні дії на передовій
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
Останні новини
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
Усі новини...
Реклама: