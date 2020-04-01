На тлі чуток, що дружина президента за кордоном, вона знялась у шкільному відеоуроці

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Середа, 1 квітня 2020, 18:27

На тлі чуток у соцмережах та у деяких ЗМІ, що дружина президента Олена Зеленська під час епідемії виїхала за кордон, вона взяла участь у зйомках уроку з української мови для учнів п’ятих класів в рамках національного проєкту дистанційного навчання на період карантину.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленської: "Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося "Всеукраїнську школу онлайн" та продовжуємо залишатися вдома з користю".

Деталі: Під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням стежити за розкладом та заохочувати своїх дітей долучатися до пізнавальних ефірів.

 

Що було раніше: З 29 березня серед користувачів у соціальних мережах поширювалось повідомлення, що президент Зеленський нібито вивіз дружину з дітьми до Швеції.

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський ініціював проект "Всеукраїнська школа онлайн", який має на меті забезпечення дистанційного навчання для учнів середніх та старших класів на всій території країни.
  • За задумом, учні з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
  • Проєкт буде запущено 6 квітня. Щоранку з понеділка до п'ятниці відеоуроки транслюватимуть 11 українських телеканалів. Записи також можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Теми: Зеленський освіта карантин телебачення діти


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