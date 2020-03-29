Президент анонсував Всеукраїнську школу онлайн

6 квітня на телебаченні стартує масштабний проєкт Всеукраїнська школа онлайн.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю

Пряма мова: "Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань.

З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт Всеукраїнська школа онлайн. В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України.

Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з 5 по 11 клас. За збалансованою програмою Міністерства освіти та науки викладається 11 предметів".

Деталі: За словами президента, школярі зможуть дивитися уроки на Facebook та Youtube. Крім того, уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали.

Пряма мова: "За кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. Їх перелік, а також розклад уроків на тиждень з’явиться зовсім скоро".