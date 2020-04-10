В Одесі 10 квітня проведуть святкування Дня визволення міста.

Джерело: сайт мерії

Деталі: Урочисті заходи на честь 76-ї річниці визволення міста скасовувати не стали, незважаючи на епідемію коронавіруса і загальну заборону масових заходів.

Пряма мова мера Одеси Геннадія Труханова: "В цьому році ми святкуємо День визволення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить з рядом обмежень. Це звичайно ж не змінює наше ставлення до цієї дати, до нашої героїчної історії.

Я не сумніваюся в тому, що вже в наступному роки ми відсвяткуємо цей день в звичному форматі. А поки я закликаю всіх одеситів відзначити наш особистий День Перемоги з дотриманням всіх карантинних заходів. На вулиці це використання захисних засобів, дистанція між людьми, мінімум контактів".

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