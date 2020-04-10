В Одесі сьогодні святкуватимуть День визволення міста

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 00:55
Думская

В Одесі в умовах карантину проведуть святкування Дня визволення міста.

Джерело: сайт мерії

Деталі: Урочисті заходи на честь 76-ї річниці визволення міста скасовувати не стали, незважаючи на епідемію коронавіруса і загальну заборону масових заходів.

Пряма мова мера Одеси Геннадія Труханова: "В цьому році ми святкуємо День визволення Одеси від нацистських окупантів в умовах карантину, а значить з рядом обмежень. Це звичайно ж не змінює наше ставлення до цієї дати, до нашої героїчної історії.

Я не сумніваюся в тому, що вже в наступному роки ми відсвяткуємо цей день в звичному форматі. А поки я закликаю всіх одеситів відзначити наш особистий День Перемоги з дотриманням всіх карантинних заходів. На вулиці це використання захисних засобів, дистанція між людьми, мінімум контактів".

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Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19.
  • У світі з 1 596 253 випадка захворювання 355 394 особи одужало та 95 386 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Микола Донєв, УП
Теми: Одеса карантин коронавірус епідемія


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