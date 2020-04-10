В Одессе 10 апреля проведут празднование Дня освобождения города.

Источник: сайт мэрии

Детали: Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины освобождения города отменять не стали, несмотря на эпидемию коронавируса и всеобщий запрет массовых мероприятий.

Прямая речь мэра Одессы Геннадия Труханова: "В этом году мы празднуем День освобождения Одессы от нацистских оккупантов в условиях карантина, а значит с рядом ограничений. Это конечно же не меняет нашего отношения к этой дате, к нашей героической истории.

Я не сомневаюсь в том, что уже в следующем годы мы отпразднуем этот день в привычном формате. А пока я призываю всех одесситов отметить наш личный День Победы с соблюдением всех карантинных мер. На улице это использование защитных средств, дистанция между людьми, минимум контактов".

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Напомним: