Прем'єра Британії перевели з реанімації

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату.

Джерело: заява британського уряду, передає BBC

Дослівно: "Прем'єр-міністра сьогодні ввечері перевели з реанімації назад у звичайну палату, де він проходимите ретельний моніторинг під час початкової стадії його одужання".

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на цю звістку.

Пряма мова: Хороші новини: прем'єр-міністра Бориса Джонсона щойно виписали з реанімації. Одужуй, Борисе".

Нагадаємо:

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині , закликаючи людей залишатись вдома.

закликаючи людей залишатись вдома. Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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