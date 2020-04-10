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Прем'єра Британії перевели з реанімації

П'ятниця, 10 квітня 2020, 02:21
Прем'єра Британії перевели з реанімації

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату. 

Джерело: заява британського уряду, передає BBC

Дослівно: "Прем'єр-міністра сьогодні ввечері перевели з реанімації назад у звичайну палату, де він проходимите ретельний моніторинг під час початкової стадії його одужання".

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на цю звістку.

Пряма мова: Хороші новини: прем'єр-міністра Бориса Джонсона щойно виписали з реанімації. Одужуй, Борисе".

Нагадаємо:

  • Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
  • Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 
  • Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Борис із вірусом: як Британія із хворим прем'єром змінила стратегію протидії епідемії

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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