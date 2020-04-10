Прем'єра Британії перевели з реанімації
Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату.
Джерело: заява британського уряду, передає BBC
Дослівно: "Прем'єр-міністра сьогодні ввечері перевели з реанімації назад у звичайну палату, де він проходимите ретельний моніторинг під час початкової стадії його одужання".
Президент США Дональд Трамп вже відреагував на цю звістку.
Пряма мова: Хороші новини: прем'єр-міністра Бориса Джонсона щойно виписали з реанімації. Одужуй, Борисе".
Нагадаємо:
- Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
- Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
- Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.
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