Премьера Британии перевели из реанимации
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Пятница, 10 апреля 2020, 02:21
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19 перевели из реанимации в обычную палату.
Источник: заявление британского правительства, передает BBC
Дословно: "Премьер-министра сегодня вечером перевели из реанимации обратно в обычную палату, где он проходимые тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления".
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на это известие.
Прямая речь: Хорошие новости: премьер-министра Бориса Джонсона только выписали из реанимации. Выздоравливай, Борис".
Николай Донев, УП
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