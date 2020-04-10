Премьера Британии перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19 перевели из реанимации в обычную палату.

Источник: заявление британского правительства, передает BBC

Дословно: "Премьер-министра сегодня вечером перевели из реанимации обратно в обычную палату, где он проходимые тщательный мониторинг во время начальной стадии его выздоровления".

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на это известие.

Прямая речь: Хорошие новости: премьер-министра Бориса Джонсона только выписали из реанимации. Выздоравливай, Борис".