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Кількість заражень COVID-19 збільшилася до 1 600 000

П'ятниця, 10 квітня 2020, 03:04
Кількість заражень COVID-19 збільшилася до 1 600 000

9 квітня у всьому світі було зареєстровано 1 503 330 випадків зараження коронавірусом, 10 квітня їх кількість збільшилась до 1 601 302.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі з 1 601 302 випадків захворювання 355 670 осіб одужало та 95 630 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Наразі у США зафіксували 466 969 випадки зараження, в Іспанії – 153 222, в Італії – 143 626, Франції – 118 835, Німеччині – 117 749, у Китаї – 81 865, Ірані – 66 222.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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