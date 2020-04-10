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Количество заражений COVID-19 увеличилось до 1 600 000

Пятница, 10 апреля 2020, 03:04
Количество заражений COVID-19 увеличилось до 1 600 000

9 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 503 330 случаев заражения коронавирусом, 10 апреля их количество увеличилось до 1 601 302.

Источник: Worldometers

Детали: В мире с 1 601 302 случаев заболевания 355 670 человек выздоровели и 95 630 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 466 969 случая заражения, в Испании - 153 222, в Италии - 143 626, Франции - 118 835, Германии - 117 749, в Китае - 81 865, Иране - 66 222.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19.

Темы: коронавирус
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