Количество заражений COVID-19 увеличилось до 1 600 000
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Пятница, 10 апреля 2020, 03:04
9 апреля во всем мире было зарегистрировано 1 503 330 случаев заражения коронавирусом, 10 апреля их количество увеличилось до 1 601 302.
Источник: Worldometers
Детали: В мире с 1 601 302 случаев заболевания 355 670 человек выздоровели и 95 630 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
Сейчас в США зафиксировали 466 969 случая заражения, в Испании - 153 222, в Италии - 143 626, Франции - 118 835, Германии - 117 749, в Китае - 81 865, Иране - 66 222.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10:00 9 апреля в Украине подтверждены 1892 случаев COVID-19.
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