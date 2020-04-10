На МКС прилетіли троє людей

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П'ятниця, 10 квітня 2020, 04:28

Два російських космонавта, а також астронавт NASA прилетіли на Міжнародну космічну станцію.

Джерело: NASA

Деталі: Космічний корабель "Союз МС-16" доставив на МКС двох російських космонавтів, Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також астронавт NASA Кріс Кессіді.

Запуск пройшов на космодромі Байконур (Казахстан) 9 квітня в 11:05 за київським часом. На борт МКС космонавти ступили 9 квітня о 19:28 за київським часом.

У NASA зазначають, що їх астронавти завжди перед запуском знаходяться на карантині протягом двох тижнів. У NASA також повідомили, що російські космонавти також проходять карантин.

На МКС вже перебували космонавт Олег Скрипочка і астронавти Джесіці Меїр та Ендрю Моргану. Олег Скрипочка і Джесіці Меїр повернуться на Землю 17 квітня.

 
ФОТО: Андрій Шелепін

Теми: космос США Росія


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