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На МКС прилетели трое человек

Пятница, 10 апреля 2020, 04:28
На МКС прилетели трое человек

Два российских космонавта, а также астронавт NASA прилетели на Международную космическую станцию.

Источник: NASA

Детали: Космический корабль "Союз МС-16" доставил на МКС двух российских космонавтов, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Запуск прошел на космодроме Байконур (Казахстан) 9 апреля в 11:05 по киевскому времени. На борт МКС космонавты ступили 9 апреля в 19:28 по киевскому времени.

В NASA отмечают, что их астронавты всегда перед запуском находятся на карантине в течение двух недель. В NASA также сообщили, что российские космонавты также проходят карантин.

На МКС уже находились космонавт Олег Скрипочка и астронавти Джессике Меир и Эндрю Моргану. Олег Скрипочка и Джессике Меир вернутся на Землю 17 апреля.

 
Фото: Андрей Шелепин

Темы: космосСШАРосcия
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