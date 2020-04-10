На МКС прилетели трое человек

Два российских космонавта, а также астронавт NASA прилетели на Международную космическую станцию.

Источник: NASA

Детали: Космический корабль "Союз МС-16" доставил на МКС двух российских космонавтов, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Запуск прошел на космодроме Байконур (Казахстан) 9 апреля в 11:05 по киевскому времени. На борт МКС космонавты ступили 9 апреля в 19:28 по киевскому времени.

В NASA отмечают, что их астронавты всегда перед запуском находятся на карантине в течение двух недель. В NASA также сообщили, что российские космонавты также проходят карантин.

На МКС уже находились космонавт Олег Скрипочка и астронавти Джессике Меир и Эндрю Моргану. Олег Скрипочка и Джессике Меир вернутся на Землю 17 апреля.