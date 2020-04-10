Трюдо: перша хвиля пандемії коронавірусу може завершитися влітку

Перша хвиля пандемії COVID-19 в Канаді може завершитися влітку.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ

Пряма мова: "Зараз наша система охорони здоров’я справляється. Утім, ми перебуваємо на роздоріжжі між найкращим та найгіршим можливим розвитком подій. Досягти найбільш сприятливого перебігу буде непросто для всіх нас. Перший пік, вершина кривої захворювань може настати наприкінці весни, а перша хвиля пандемії може завершитися влітку.

Навіть після того як ми пройдемо цю першу хвилю, нам необхідно буде залишатися обачними та продовжувати різноманітні заходи. Звична ситуація, яка була раніше, повністю не настане, поки ми не розробимо вакцину від вірусу - а до цього може бути ще дуже далеко".

Деталі: Трюдо зауважив, що подолання пандемії потребуватиме "місяців постійних цілеспрямованих зусиль"

Він також закликав всіх залишатися вдома та мити руки. "Це допоможе. Це дозволить максимально знизити кількість померлих".

Нагадаємо:

В Мексиці станом на 5 квітня зафіксовано 20 654 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 508 випадків - летальні. 5255 особи одужали.

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