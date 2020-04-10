Трюдо: первая волна пандемии коронавируса может завершиться летом

Первая волна пандемии COVID-19 в Канаде может завершиться летом.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас наша система здравоохранения справляется. Впрочем, мы находимся на перепутье между лучшим и худшим возможным развитием событий. Достичь наиболее благоприятного течения не просто для всех нас. Первый пик, вершина кривой заболеваний может наступить в конце весны, а первая волна пандемии может завершиться летом.

Даже после того как мы пройдем эту первую волну, нам необходимо будет оставаться осмотрительными и продолжать различные мероприятия. Привычная ситуация, которая была раньше, полностью не наступит, пока мы не разработаем вакцину от вируса - а к этому может быть еще очень далеко ".

Детали: Трюдо заметил, что преодоление пандемии потребует "месяцев постоянных целенаправленных усилий"

Он также призвал всех оставаться дома и мыть руки. "Это поможет. Это позволит максимально снизить количество умерших".

Напомним: