Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трюдо: первая волна пандемии коронавируса может завершиться летом

Пятница, 10 апреля 2020, 04:56
Трюдо: первая волна пандемии коронавируса может завершиться летом

Первая волна пандемии COVID-19 в Канаде может завершиться летом.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас наша система здравоохранения справляется. Впрочем, мы находимся на перепутье между лучшим и худшим возможным развитием событий. Достичь наиболее благоприятного течения не просто для всех нас. Первый пик, вершина кривой заболеваний может наступить в конце весны, а первая волна пандемии может завершиться летом.

Даже после того как мы пройдем эту первую волну, нам необходимо будет оставаться осмотрительными и продолжать различные мероприятия. Привычная ситуация, которая была раньше, полностью не наступит, пока мы не разработаем вакцину от вируса - а к этому может быть еще очень далеко ".

Детали: Трюдо заметил, что преодоление пандемии потребует "месяцев постоянных целенаправленных усилий"

Он также призвал всех оставаться дома и мыть руки. "Это поможет. Это позволит максимально снизить количество умерших".

Напомним:

  • В Канаде по состоянию на 10 апреля зафиксировано 20 654 случая коронавирусной болезни COVID-19, 508 случаев - летальные. 5255 человека выздоровели.

Темы: коронавирусКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: