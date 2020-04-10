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Гаряча лінія МОЗ приймає звернення з приводу відмов у тестуванні на коронавірус

П'ятниця, 10 квітня 2020, 07:02
Гаряча лінія МОЗ приймає звернення з приводу відмов у тестуванні на коронавірус
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

В МОЗ працює гаряча лінія, яка приймає всі звернення з приводу відмов у тестуванні на COVID-19.

Джерело: виступ Ляшко в етері ток-шоу "Право на владу", повідомляє  ZN.ua

Пряма мова: "У нас працює гаряча лінія в МОЗ, яка приймає всі звернення з приводу відмов у тестуванні. 7 квітня таких звернень на лінію МОЗ було 42, 8 квітня - 11. Всі ці звернення обробляються, ми створили окрему команду, яка дзвонить безпосередньо заявнику, а також головному лікарю або сімейному лікарю, який міг відмовити, і безпосередньо керівнику департаменту охорони здоров'я. Кожен конкретний випадок зараз детально розглядається, і ми приймаємо певні управлінські рішення".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 10:00  9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків COVID-19.
  • У світі з 1 596 253 випадка захворювання 355 394 особи одужало та 95 386 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірус
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