Гаряча лінія МОЗ приймає звернення з приводу відмов у тестуванні на коронавірус

В МОЗ працює гаряча лінія, яка приймає всі звернення з приводу відмов у тестуванні на COVID-19.

Джерело: виступ Ляшко в етері ток-шоу "Право на владу", повідомляє ZN.ua

Пряма мова: "У нас працює гаряча лінія в МОЗ, яка приймає всі звернення з приводу відмов у тестуванні. 7 квітня таких звернень на лінію МОЗ було 42, 8 квітня - 11. Всі ці звернення обробляються, ми створили окрему команду, яка дзвонить безпосередньо заявнику, а також головному лікарю або сімейному лікарю, який міг відмовити, і безпосередньо керівнику департаменту охорони здоров'я. Кожен конкретний випадок зараз детально розглядається, і ми приймаємо певні управлінські рішення".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: